Honderden kinderen leven zich uit op springkastelen Anthony Statius

26 januari 2019

13u31 0 Deinze De jeugd van Deinze kan het springkastelendorp Jungle Jump in de Brielpoort wel smaken. Zaterdag- en zondagmiddag was het evenement al op voorhand volzet en de organisatie rekent op zo’n achthonderd bezoekers.

Jungle Jump is duidelijk een concept waar ook de jeugd uit Deinze voor staat te springen. Op de eerste editie in de Brielpoort gingen de tickets vlotjes de deur uit en zaterdag- en zondagnamiddag waren al snel volgeboekt. Ook zaterdagvoormiddag kwamen heel wat kinderen ravotten op de 25 springkastelen, die in de Deinse concertzaal werden opgesteld.

“Per dag mogen we zeker spreken over een vierhonderdtal bezoekers”, zegt organisator Dries Delsard. “Ondertussen doen we dit al op een dertigtal locaties in Vlaanderen en vooral in de vakanties en de wintermaanden slaat het concept echt aan. In plaats van bij slecht weer naar TV te kijken, kunnen ze zich hier komen uitleven.”