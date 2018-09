Hoe de bib 7,5% meer ontleningen krijgt Literaire boost dankzij nieuwe openingsuren met uitschieter op zaterdagnamiddag Anthony Statius

04 september 2018

13u58 1 Deinze De nieuwe openingsuren van de bibliotheek van Deinze hebben voor meer leners en meer ontleningen gezorgd.

Sinds 1 april 2018 zijn de openingsuren van de bibliotheek van Deinze aangepast, met de grootste wijziging op zaterdag. Met uitzondering van de zomermaanden is de bibliotheek open tot 16 uur en de eerste cijfers bewijzen dat het doel om meer leners aan te trekken, bereikt is.

“We zien een zeer sterke stijging in onze cijfers in vergelijking met de vorige jaren”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu. “Er is een stijging van 7,5% van het aantal ontleningen in vergelijking met vorige jaren. In de eerste drie maanden dat we op zaterdagnamiddag open waren, vonden 21.308 mensen de weg naar onze bibliotheek. Dat cijfer is gigantisch. We zien ook dat er een piek is in de bezoeken op zaterdag tussen 14 en 15 uur.”

“Deze cijfers zijn een enorme opsteker voor de bibliotheek en haar personeel. Hun inzet wordt beloond, want het was voor hen niet zo makkelijk om zomaar hun namiddag op te geven. Maar ook voor het bestuur is het een opsteker. Het bewijst dat de ingeslagen weg, met een bibliotheek die echt bereikbaar en laagdrempelig wil zijn, vruchten afwerpt.”