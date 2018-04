Het Vyncktse Tejater speelt 'Martha & Mathilda' 04 april 2018

Het Vyncktse Tejater staat de komende weken met het stuk 'Martha & Mathilda' op de planken. Met deze komedie van Pol Anrys in een regie van Mie De Neve speelt het gezelschap zijn 32ste productie in de turnzaal van de basisschool in Vinkt. Het verhaal speelt zich af een week voor de Ronde van Vlaanderen. Martha en Mathilda, twee zussen op leeftijd, baten een hotelletje uit in een oude hoeve bij Oudenaarde. Ze krijgen bezoek van vier wielertoeristen. Er zijn voorstellingen op vrijdag 6 en 13 april om 20 uur, op zaterdag 7 en 14 april om 20 uur en op zondag 8 april om 19 uur. Kaarten kosten 8 euro en zijn te verkrijgen bij Spar Express Vinkt of via dirk.vdvoorde @telenet.be en 09/386.38.19.





(ASD)