Het Vyncktse Tejater speelt komedie Tom, Rick en Patrick Anthony Statius

10 april 2019

19u24 1 Deinze Het Vyncktse Tejater staat de komende weekends met de komedie Tom, Rick en Patrick op de planken van de turnzaal in de basisschool in Vinkt.

Tom, Rick en Patrick is een komedie van Ray en Michael Clooney. De originele titel luidt Tom, Dick & Harry en Fernand Neerman nam de regie voor zijn rekening. Het verhaal gaat over Tom en Linda die een baby willen adopteren. Ze lijken de geschikte ouders en hun huis is kindvriendelijk ingericht. Rick en Patrick, de broers van Tom, Of dat een goed idee is, moet je zelf maar ontdekken.

De cast bestaat uit Wim Martens, Ann Vandycke, Thierry Balcaen, Kristof Van Rysseghem, Sabine Van Oost, Indra Van Hulle, Peter Van Hee, Thomas Picavet en Christophe Callens. Er zijn voorstelling op vrijdag 12 en 19 april om 20 uur, op zaterdag 13 en 20 april om 20 uur en op zondag 21 april om 19 uur.

Kaarten vind je bij Spar Express Vinkt of via dirk.vdvoorde@telenet.be en 09/386.38.19.