Het Land van Nevele begint aan vijftigste jaargang Anthony Statius

23 januari 2019

10u45 0

De heemkundige kring Het Land van Nevele is begonnen aan haar vijftigste jaargang. Begin februari verschijnt het eerste tijdschrift van 2019.

“Onze vereniging bestaat exact 49 jaar en naar aanloop van ons jubileumjaar hebben we heel wat interessante verhalen in petto”, zegt voorzitter André Bollaert. “In het eerste tijdschrift van het jaar verschijnt onder andere de dodenkaart na het eindoffensief 1918, een bijdrage van Alex Dhondt. De auteur slaagde er in om de plaatsen van driekwart van de gesneuvelde soldaten tijdens het eindoffensief van WOI te lokaliseren en hun verhaal neer te schrijven. Daarnaast is er een bijdrage van Patrick A. Van Nevele over de Eerste Wereldoorlog in de Gazette van Moline met schrijnende getuigenissen van mensen van bij ons over de laatste dagen van de Groote Oorlog. Ikzelf breng het verhaal van Jacques de Lalaing, de beroemdste toernooiridder uit de Middeleeuwen in onze streken. Het wordt gedrukt op 700 exemplaren.”

Meer info via www.landvannevele.com.