Herman Brusselmans komt naar 'Een uur cultuur' 02u48 0

De Deinse cultuurminnaars Carlos Alleene en Yves Van Durme strikken Margot Vanderstraeten, Herman Brusselmans en Johan Verminnen voor hun interviewreeks 'Een uur cultuur' in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel.





"Op zondag 11 februari komt schrijfster Margot Vanderstraeten langs", zegt Yves Van Durme. "Het is al vijftien jaar geleden haar eerste roman 'Alle mensen bijten' uitkwam. Daarna volgden nog twee interviewboeken en vier romans, met als recentste worp Mazzel." "Op 11 maart is het de beurt aan Herman Brusselmans, die met het grotendeels autobiografische 'Hij schreef te weinig boeken' intussen aan zijn vijfenzeventigste roman zit", zegt Carlos. "Op 22 april sluit Johan Verminnen het rijtje af. Behalve zanger is hij ook een fantastisch schrijver."





De gesprekken starten telkens om 11 uur. De toegang is gratis, maar je reserveert beter vooraf via 09/381.95.00, cultuur@deinze.be of www.deinze.be/cultuur. (ASD)