Heraanleg Leernsesteenweg start volgend jaar GEWESTWEG KRIJGT NIEUW WEGDEK, AFGESCHEIDEN FIETSPADEN EN VENTWEG TER HOOGTE VAN HET LEERNEST ANTHONY STATIUS

20 februari 2018

02u50 0 Deinze Er komt eindelijk schot in de zaak in het dossier rond de N466 ter hoogte van basisschool Het LEERNEst. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start volgend jaar met de heraanleg van het traject tussen de Sint-Martinuskerk en de Kiekendreef. "Er komt een afgescheiden fietspad en aan de schoolpoort zullen ouders hun kinderen veilig kunnen afzetten via een ventweg", klinkt het bij AWV.

Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) polste bij Vlaams minister voor Openbare Werken Ben Weyts naar de stand van zaken omtrent de heraanleg van de N466. Deze drukke gewestweg is één van de toegangswegen die Deinze met Drongen en Gent verbindt. In het ontwerp van het geïntegreerd investeringsprogramma 2018-2020 van de provincie Oost-Vlaanderen wordt er voor de uitvoering van aanpassingen aan de schoolomgeving 400.000 euro vrijgemaakt voor het jaar 2018. Voor de heraanleg en het structureel onderhoud van het fietspadenproject maakt de provincie nog eens 550.000 euro vrij.





Ventweg

"De werken op het stuk gewestweg tussen de Sint-Martinuskerk en de Kiekendreef worden dit jaar aanbesteed", bevestigt Marie De Vliegher van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).





"Er komt een nieuw afgescheiden rioleringsstelsel, het wegdek wordt vernieuwd en aan beide kanten van de rijweg komt een afgescheiden fietspad. Ter hoogte van de school Het LEERNEst wordt een soort ventweg aangelegd, zodat ouders hun kinderen veilig aan de schoolpoort kunnen afzetten. Er worden ook enkele parkeerplaatsen voorzien." Dit is goed nieuws voor de leerlingen en ouders van de basisschool. De school ligt vlak naast de drukke gewestweg en de verkeersonveilige situatie zorgt ervoor dat er nog geen 8 procent van de 260 leerlingen met de fiets naar school komt.





"Wij wonen hier vlakbij, maar de kinderen gaan niet vaak met de fiets naar school", zegt Evelyne Corijn, die gisteren haar zoon Guillaume (11) en zijn stiefzus Camille (5) kwam afzetten aan de schoolpoort. "Onlangs gebeurde hier nog een klein ongeval. Een vrouwelijke bestuurder was ingereden op haar voorligger omdat die hier afremde om de kinderen af te zetten. Hopelijk komen het fietspad en de veilige parallelweg naar de school er snel, want het is nodig."





"De werken zijn gepland voor volgend jaar", zegt De Vliegher. "Ze kaderen in de volledige heraanleg van de N466. Om sneller aan de schoolomgeving te kunnen beginnen, werd het traject op vraag van de stad Deinze ontdubbeld. In de buurt van de school waren geen onteigeningen nodig. Voor het volgende traject vanaf de rotonde in de richting van Drongen wordt de komende twee jaar nog eens 1 miljoen euro vrijgemaakt voor onteigeningen", besluit De Vliegher.