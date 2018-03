Hells Angel slaat buur in elkaar: 80 uur werkstraf 29 maart 2018

Dat niet alle Hells Angels engeltjes zijn, werd ook gisteren weer bewezen voor de Gentse rechtbank. Peter T. kreeg er een werkstraf van 80 uur opgelegd omdat hij zijn buurman in elkaar geslagen had na een banale ruzie. Volgens de motard had de buurman zijn oldtimer beschadigd. Daarom ging hij verhaal halen bij hem thuis. Het bleef niet bij woorden, want de buur kreeg enkele rake klappen. De Hells Angel was daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Zo werd hij in 2011 al betrapt toen hij in Antwerpen voor 25 miljoen euro onversneden coke aan het uitladen was. Peter T. kreeg ook een geldboete met uitstel, "zodat we voorrang kunnen verlenen aan de terugbetaling van de medische kosten aan het slachtoffer", motiveerde de rechtbank. (OSG)