Helft inbraken vorig jaar in kerstperiode 08 maart 2018

02u50 0

Inbrekers hebben vorig jaar 128 keer ingebroken in een woning in Deinze en Zulte. Dat is een inbraak minder dan in 2016. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers die de politie bekend maakte. Zulte kende voor het tweede jaar op rij en sterke stijging van 40 naar 52 inbraken. In Deinze sloegen de daders 76 keer toe, dertien feiten minder dan in 2016. Globaal gezien zou de politiezone afstevenen op een forse daling van het aantal inbraken, ware het niet dat de kerstperiode heel wat roet in het eten had gegooid. Tijdens het kerst - en oudejaarsweekend werden maar liefst achttien feiten gepleegd. De donkere maanden tussen november en februari zorgden voor maar liefst de helft van het aantal inbraken in de politiezone. De daders sloegen vooral op zaterdag toe en hadden het gemunt op geld en juwelen.





(JEW)