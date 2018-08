Heftruck vat vuur bij houthandelaar 25 augustus 2018

02u42 0

De brandweer is gisteren rond 14 uur uitgerukt naar de Filliersdreef in Bachte-Maria-Leerne nadat een heftruck vuur vatte bij een houthandelaar. De heftruck stond buiten toen de motor vermoedelijk door een technisch defect begon te branden. De brandweer kwam snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Omdat de heftruck buiten stond, was er weinig gevaar dat de vlammen zouden overslaan op de loods en het hout dat bij de handelaar gestockeerd staat. De heftruck liep wel ernstige schade op. (WSG)