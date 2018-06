Handelszaken Driespoort krijgen toegankelijkheidslabel 25 juni 2018

02u28 0

Zeven handelszaken van het Driespoort Shoppingpark en Kine in Motion langs de Leernsesteenweg hebben een toegankelijkheidslabel gekregen.





Atita, Schoenen Molders, Kids & Play Binnenspeeltuin, Grand Café, Interieur Van Kerkhove, Action en Albert Heijn in het Driespoort Shoppingcomplex en Kine in Motion hebben van de stad Deinze en de STAPH een toegankelijkheidslabel ontvangen."Handelszaken die het label willen, moeten dit zelf aanvragen", zegt voorzitter Luc De Trazegnies. "Daarna brengt een team van STAPH-leden een plaatsbezoek om toe te zien op de normen van toegankelijkheid, bereikbaarheid en onthaal. Het pand moet toegankelijk zijn voor personen met een lichamelijke, visuele, auditieve en/of verstandelijke handicap. Wie het label heeft, krijgt nog een extra controlebezoek van het STAPH-team en komt dan in aanmerking voor de IN-STAP(H)-PRIJS. Dat is een premie van 500 euro, die één keer per jaar uitgereikt wordt door loting. We doen een oproep aan alle nieuwe of vernieuwde handelszaken - sinds januari 2015 - om het label aan te vragen." Meer info via 093816850 of sociale.zaken@deinze.be. (ASD)