Handelaars vragen shop-and-ridezone aan De Knok Anthony Statius

25 februari 2019

17u54 0 Deinze Enkele handelaars op kruispunt De Knok doen een voorstel om de bushalte in de Kortrijkstraat te vervangen door een shop-and-ridezone. “Onze klanten hebben nu al moeite met het vinden van een plaats en we vrezen dat dit met de omkering van de rijrichting van de Tolpoortstraat nog erger zal worden”, klinkt het. Het stadsbestuur vindt het alvast een goed voorstel en er is al overleg gepleegd met De Lijn.

Als het van de handelaars in de omgeving van De Knok, het kruispunt tussen de Tolpoortstraat, de Gentstraat en de Kortrijkstraat, afhangt, mag de bushalte aan het kruispunt vervangen worden door parkeerplaatsen voor kortparkeren, een zogenaamde shop-and-ridezone.

“Wij krijgen vaak korte bezoekjes van klanten”, zegt Anja Van Ryckeghem van Bakkerij Delice. “Het kopen van parfum, een brood of geneesmiddelen neemt meestal niet langer dan een kwartier in beslag. Maar onze klanten vinden niet altijd een parkeerplaats in de buurt en daarom maken ze vaak gebruik van de busstrook in de Kortrijkstraat.” “Wij moedigen dit fenomeen zeker niet aan en daarom zoeken we naar een veilige oplossing zodat het voor onze klanten gemakkelijker is om tot aan onze handelszaak te geraken”, vult Catherine van apotheek Ackerman aan. “De omkering van de Tolpoortstraat op zaterdag 6 april zal de nood aan kortparkeren in de buurt van De Knok alleen maar vergroten. Nu kunnen de mensen nog de Tolpoortstraat inrijden wanneer ze geen plaats vinden in de Kortrijkstraat, maar vanaf april zal dit niet meer kunnen. Het feit dat Deinze nu uit zeventien deelgemeenten bestaat, zorgt er ook voor dat vele klanten uit de verder gelegen dorpen met de wagen naar de handelszaken in het centrum komen.”

Vijf parkeerplaatsen

“Daarom doen we met enkele handelaars een gezamenlijk voorstel om een shop-and-ridezone te plaatsen aan de huidige bushalte”, zegt Anja. “Daar is zeker plaats voor minstens vijf auto’s en indien men schuin parkeren toelaat, zit je al snel aan een tiental parkeerplaatsen.”

Het voorstel van de handelaars werd door gemeenteraadslid Bart Vandekerckhove (Open Deinze), die ook zaakvoerder is van Foodbart aan De Knok, ingediend op de verkeerscommissie in december. “De commissie gaat akkoord met dit voorstel en zou dit aankaarten bij De Lijn”, zegt Vandekerckhove. “We hopen dat De Lijn de halte wil verleggen naar de ventweg naast Kortrijkstraat of naar het station, dat hier maar enkele honderden meters verder ligt.

Overleg met De Lijn

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) en schepen van mobiliteit Bart Van Thuyne zijn positief over het voorstel en er werd al overleg gepleegd met De Lijn. “We onderzoeken de mogelijkheden", zegt Inge De Bruyne, communicatieverantwoordelijke bij De Lijn. “Meer kunnen we nog niet zeggen, behalve dat het gaat over een veelgebruikte bushalte en dat het niet evident zal zijn om die zomaar te verplaatsen.”