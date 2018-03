Handelaars organiseren inspiratiebeurs 02 maart 2018

Vijf handelaars - Quinta das Vinhas, Evacrea, Bellezza, Taste@home en fotografe Kaat Bonte - uit Aalter en Deinze organiseren dit weekend de inspiratiebeurs Taste & More in het Prinsengoed in Aalter.





Dit jaar nodigen ze nog een tiental andere standhouders uit. Een deel van de opbrengst gaat naar de vzw 'Boven de Wolken', een vereniging rond fotografie bij overleden baby's.





Dit jaar kan je er ook brunchen, wel vooraf inschrijven. Taste & More loopt zaterdag van 10 tot 19 uur en zondag van 10 tot 18 uur. In de Prinsenstraat 9 in Lotenhulle bij Aalter. Gratis toegang. Info op Facebookpagina 'Taste & More'.





(JSA)