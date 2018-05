Handelaars leggen mama's in de watten 05 mei 2018

De vzw Deinze Winkelstad zet op zondag 13 mei alle mama's in de bloemetjes. Wie deelneemt aan de Mamma Miawedstrijd, maakt kans op een citytrip voor twee en Deinse cadeaubonnen ter waarde van 1.000 euro.





"Dankzij de Deinse handelaars en de 'Mamma Mia'-campagne kan iedereen zijn of haar mama twee keer verrassen", legt centrummanager Chris Verghote uit. "Iedereen die een moederdaggeschenk koopt bij één van de Deinse handelaars op vrijdag 11 of zaterdag 12 mei krijgt een Mamma Mia-bon. Vul deze bon in vóór zondag 13 mei en geef deze af in de winkel. De winnaar wint een citytrip voor twee personen ter waarde van 250 euro en Deinse cadeaubonnen ter waarde van 1.000 euro."





De winnaar wordt telefonisch verwittigd en bekendgemaakt op maandag 21 mei op de site www.beleefdeinze.be, op www.facebook.com/deinzewinkelstad. Meer info via chris.verghote@deinze.be, www.facebook.com/deinzewinkelstad en www.beleefdeinze.be.





(ASD)