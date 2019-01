Handelaars Landegem vrezen tekort aan parkeerplaatsen Heraanleg kerkplein Landegem gestart Anthony Statius

10 januari 2019

17u19 0 Deinze Enkele handelaars van Landegem protesteren opnieuw tegen de plannen voor de heraanleg van het kerkplein. “We zijn niet tegen de verfraaiing van ons dorp, maar er verdwijnen te veel parkeerplaatsen”, zegt Axel Dobbelaere van Bakkerij Aristo. De aannemer is deze week gestart met de werken.

De heraanleg van het kerkplein van Landegem blijft voor beroering zorgen in het dorp. In 2012 lagen de plannen van de kerkfabriek van Landegem, die bouwheer is van het project, al op tafel maar na protest van enkele handelaars werden deze plannen bijgestuurd. Het aantal parkeerplaatsen dat oorspronkelijk zou verdwijnen werd gereduceerd tot twee en het stof ging gaan liggen. Mede door een langdurig archeologisch onderzoek liep het project enkele jaren vertraging op maar deze week is men dan uiteindelijk gestart met de verfraaiing van het kerkplein. Maar dat is opnieuw niet naar de zin van enkele handelaars uit de buurt. Axel Dobbelaere en An De Muynck van Bakkerij Aristo, cafébaas Nicky De Kezel van De Gouden Klok, Geert De Reu van Slagerij Geert en Guy en Sylvie van frituur De Frietdroom vrezen dat er te weinig parkeerplaatsen zullen overblijven.

In de huidige plannen worden in totaal 24 parkeerplaatsen voorzien, waarvan twee voorbehouden voor personen met een beperking. Er komen dertien plaatsen aan de zijde Landegemdorp en elf parkeerplaatsen aan het linkergedeelte van het kerkplein. Aan de voorzijde van de kerk worden geen parkeerplaatsen voorzien. Daar komt wel een verhard, verhoogd plein met enkele straatbomen en zitbanken.

“Minstens de helft van het huidige aantal plaatsen gaat verloren”, zegt Axel Dobbelaere van Bakkerij Aristo. “De parkeerplaatsen aan de voorkant van de kerk verdwijnen allemaal, maar deze worden net het meest gebruikt door onze klanten omdat die veiliger zijn om in en uit te rijden. We vrezen dat onze klanten zullen doorrijden wanneer de parking vol staat. Dat is de doodsteek voor de kleine zelfstandigen in de buurt.” “Ook onze klanten vragen zich af waarom die plaatsen moeten verdwijnen”, zegt Guy Denolet van frituur De Frietdroom. “We zijn ook niet te spreken over de wijze waarop deze plannen werden gecommuniceerd. Alles is onder de radar beklonken en wij werden hier niet vanop de hoogte gebracht. We staan voor een voldongen feit en ondertussen zijn de werken al gestart. Wij laten het hier niet bij en we vragen overleg met het stadsbestuur van Deinze. Hopelijk kunnen we het bestuur ervan overtuigen om toch een deel van de parkeerplaatsen aan de voorzijde van de kerk te behouden”, besluit Dobbelaere.

“De plannen werden al bijgestuurd zodat het maximaal aantal parkeerplaatsen kon worden behouden”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V). “In totaal verdwijnt er een tiental plaatsen. Er werd gezocht naar een compromis tussen alle partijen, maar we zijn bereid om nog eens met de middenstanders samen te zitten.” “Er blijft genoeg parkeergelegenheid over in het dorp”, zegt Jan Dobbelaere van de kerkfabriek van Landegem. “Alle nodige procedures voor de uitvoering van dit project werden doorlopen en we zijn blij dat we eindelijk met de werken kunnen starten. We zorgen ervoor dat er tijdens de werken altijd parkeerplaatsen beschikbaar blijven.”

De werken aan het kerkplein zullen 45 werkdagen duren. Er komen meerdere gras- en beplantingszones en drie opstelplaatsen voor fietsen. Enkele waardevolle bomen aan de achterzijde van de kerk alsook de bevrijdingsboom worden behouden. De rioleringen worden niet heraangelegd, zoals oorspronkelijk gepland. Tezelfdertijd vernieuwt Eandis de verlichting op het kerkplein en de verlichting aan de overzijde van de straat.