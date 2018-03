Haarsalon Clipse brengt nog meer leven in dorp 20 maart 2018

02u48 0 Deinze De Nieuwstraat in Astene-dorp blijft maar nieuwe ondernemers aantrekken. Na Bakkerij De Pourcq en Slagerij F opent Lise Oppeel (32) op dinsdag 3 april Haarsalon Clipse.

"Ik startte op mijn zestiende met een leercontract bij Kapper Filiep uit Deinze", zegt Lise. "Daarna heb ik een jaar in Salon Marc in Sint-Martens-Latem gewerkt en de laatste twaalf jaar werkte ik bij Haaratelier Oxygene in Nazareth. Maar mijn droom was om mijn eigen zaak te beginnen. Een clip is een haarspeld, maar in Clipse zit mijn voornaam Lise verwerkt, vandaar de andere schrijfwijze."





Clipse in de Nieuwstraat 19 is open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur, op zaterdag doorlopend van 8 tot 16 uur en op donderdag tot 21.30 uur. Meer info via lise@clipse.be of www.clipse.be. (ASD)