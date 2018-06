Gulderock strikt Les Truttes en Dirk Stoops 19 juni 2018

02u30 0 Deinze Het Feest- en Sportcomité van Grammene pakt voor de vierde editie van Gulderock opnieuw uit met grote namen op de affiche. Zo komen Les Truttes en Dirk Stoops op zaterdag 23 juni een feestje bouwen.

Grammene Gulde werd afgelopen weekend al afgetrapt met eetfestijnen en de tiende grote balkanprijs aan café De Mandel. Komend weekend worden de festiviteiten hervat.





"Op vrijdag 22 juni is er opnieuw de loopwedstrijd Gulde Corrida, deze keer met automatische tijdsregistratie", zegt organisator Bart Van Thuyne. "Een nieuwigheid is de bierloop in samenwerking met Huisbrouwerij Sint Canarus uit Gottem. Iedere deelnemer krijgt dan een assortiment bieren mee naar huis", zegt Van Thuyne.





Gratis toegang

"Op zaterdag 23 juni organiseren we de vierde editie van Gulderock, het hoogtepunt van onze kermis. Vanaf 16 uur is iedereen welkom aan het groot podium op de Oude Heirbaan. Voor de kinderen is er eerst de Ketnetband en daarna geven de bluesrockers van White Rooster om 19 uur er een lap op. Daarna pakken we uit met Les Truttes, gevolgd door Dirk Stoops, die om 22 uur de afterparty begint. De toegang is nog steeds gratis en bij goed weer verwachten we opnieuw tweeduizend bezoekers", aldus organisator Bart Van Thuyne.





Voor meer informatie kan je surfen naar de website van Grammene Gulde op gramme negulde.weebly.com of je kan terecht op de Facebookpagina's van 'Grammene Gulde' of 'Gulderock'.





(ASD)