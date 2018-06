Grote koe op Rheinbachplein tegen zwerfvuil 09 juni 2018

Het stadsbestuur van Deinze opende gisteren een zwerfvuiltentoonstelling op het Rheinbachplein. Met grote slogans zoals 'Geen vuil in mijn muil', opvallende containers vol zwerfvuil en een grote koe probeert het de aandacht van de passanten te trekken. "Op 29 maart lanceerde de dienst patrimonium de eerste van drie grootschalige zwerfvuilacties," zegt schepen Bart Van Thuyne, bevoegd voor publieke ruimte. "Toen werden zwerfvuil en sluikstort op het grondgebied opgeruimd en een klein deel werd tijdens de paasvakantie tentoongesteld op de Markt en aan het station. In de tentoonstelling aan het stadhuis kan je foto's van de eerste actie bekijken, maar je vindt er ook informatie over de gevolgen van zwerfvuil. Vanaf september kunnen scholen de tentoonstelling gratis reserveren. En die koe? "Ieder jaar worden duizenden koeien ziek doordat er zwerfvuil in hun maag terechtkomt."





Op vrijdag 29 juni vindt een tweede zwerfvuilactie plaats. "Iedereen is welkom", zegt milieuschepen Bruno Dhaenens. "Afspraak om 8 uur aan de dienst patrimonium en inschrijven kan nog tot 24 juni via omgeving@deinze.be of 09/381.95.00. De derde actie is gepland op 14 september."





"Graag doen we ook een oproep naar bermmeesters, vrijwilligers die het stadsbestuur willen ondersteunen om Deinze proper te houden. Ze krijgen gratis materiaal", besluit Van Thuyne. (ASD)