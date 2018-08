Grootste dromenvanger ter wereld 09 augustus 2018

02u26 0

Denis Herman en Iris Moeraert uit Deinze hebben in Saint-Moritz in Zwitserland voor een nieuw wereldrecord gezorgd. Ze hebben op hun vakantie met Intersoc een dromenvanger met een diameter van 16,15 meter gemaakt.





Denis en Iris hebben in Zwitserland gewerkt, onder hun alterego van het kinderanimatieteam Oeps en Dinges. "De grootste dromenvanger werd ooit in Roemenië gemaakt en had net geen tien meter diameter", vertelt Denis Herman. "Wij hebben er nu één gemaakt van 16,15 meter. De officiële documenten zullen eerstdaags naar het Guinness Book of Records opgestuurd worden, met het nodige bewijsmateriaal. Afwachten of het aanvaard wordt", klinkt het.





(ASD/JSA)