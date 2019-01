GroenRood neemt afscheid van Eddy De Winter Anthony Statius

28 januari 2019

12u25 1

GroenRood heeft op zondag 27 januari tijdens haar nieuwjaarsreceptie in Hansbeke afscheid genomen van Eddy De Winter. Eddy was bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst in tientallen jaren geen kandidaat meer voor GroenRood en hij verruilt binnenkort Deinze voor de Belgische kust.

“Eddy was veertien jaar lang OCMW-raadslid, waarvan acht jaar in het vast bureau”, zegt voorzitter Peter Parmentier. “In de verschillende raden waar hij actief was zal men hem steeds herinneren als heel actief maar toch rustig. In de gemeenteraad was hij vaak het meest actieve raadslid, want niemand diende die jaren meer vragen of voorstellen in dan Eddy. Naast zijn politieke werk was Eddy De Winter actief bij verschillende sociale, culturele en natuurverenigingen. Onze partij is tevreden dat met Eva Martens en Kristof Vandenberghe jonge, nieuwe politici in de gemeenteraad komen maar we zullen de expertise, maar vooral de fijne humor en het grote hart van Eddy missen.”