GroenRood: "Maak van Sint-Pauluskerk een buurtcentrum" 30 januari 2018

"Behoud de Sint-Martinuskerk aan de rotonde en maak van de Sint-Pauluskerk een gemeenschapscentrum." Dat is het voorstel van oppositiepartij GroenRood voor de twee kerken in Petegem-aan-de-Leie.





"In de Sint-Pauluskerk vinden nu al heel wat concerten plaats", licht gemeenteraadslid Eddy De Winter toe. "Daar zouden ook vergaderingen en feestjes georganiseerd kunnen worden. Ook de nog te bouwen kinderopvang in de buurt kan er geïntegreerd worden. De Sint.-Martinus en Sint-Antonius Abt kerk aan de rotonde is niet alleen moeilijker te herbestemmen, maar is ook geschikter voor een religieuze invulling."





"De omvorming van kerk naar gemeenschapscentrum is nu niet aan de orde", aldus Eddy Van Autreve van de kerkfabriek. "De OLV-kerk op de Markt en de Sint-Pauluskerk blijven in gebruik. Die keuze is ingegeven door de korte afstand tussen de Sint-Martinuskerk en de OLV-kerk en door de aanwezigheid van woonwijken en een basisschool in de buurt van de Sint-Pauluskerk. De kerkfabriek is vragende partij om een gemeenschapscentrum te voorzien aan het kerkgebouw om alle mogelijkheden open te kunnen houden." (ASD)