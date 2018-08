GroenRood gaat voor gezondere en menselijkere fusiestad 16 augustus 2018

De partij GroenRood heeft al haar kandidaten en haar verkiezingsprogramma onthuld. "We gaan voor een fusiestad die gezonder, eerlijker en menselijker is", zegt lijsttrekker Annick Verstraete.





Betere mobiliteit, een financieel gezondere stad, meer burgerparticipatie, meer groen, klimaatneutraliteit tegen 2030, een sociaal beleid en zorg in alle deelgemeenten, meer levendige dorpskernen, aandacht voor jong en oud, meer steun voor lokale economie en een versterkte samenwerking tussen cultuur, sport en vrije tijd. Dat zijn de tien speerpunten van GroenRood. Annick Verstrate, gevolgd door Dirk Stroobandt, zullen de lijst trekken. 30 van de 35 kandidaten komen uit Deinze. Dat zijn verder Eva Martens, Hadewych Claus, Winoc De Dapper, Veerle Hillaert, Sieglinde Hensen, Stefan Vermeulen, Judith Vastershaege, Gregory Leurs, Roseline Dhaenens, Flora Stockmans, Peter Béatse, Sigrid Depraetere, Peter Parmentier, Amber Van Nevel, Bram Stroobandt, Ann Van Overberghe, Els De Moor, Frank Maes, Claudia De Schuyter, Kobe Vanhee, Svetlana Dukova, Tomas Everaert, Katy Degroote, Luk Martens, Marianne Gaeremynck, Martijn Bruneel, Mieke Roelens en lijstduwer Eddy Donné. Uit Nevele stellen Kristof Van Den Berghe, Jan Langeraert, Daniël Withoeck, Flem Labarque en Marc Eliaert zich kandidaat. "We starten vandaag met huisbezoeken in Zeveren en fleuren de straten op met onze potloden, die we recupereren van zes jaar geleden. We kiezen voor een duurzame campagne", zegt Verstraete.





Meer info op www.groenrood.be.





