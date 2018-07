Groene long van 'achttiende dorp' bijna klaar BEWONERS MAKEN KENNIS MET NIEUWE DONZAPARK ANTHONY STATIUS

05 juli 2018

02u32 0 Deinze Het Donzapark aan de Karel Picquélaan is bijna klaar. Gisteren maakten de bewoners van de nieuwe site kennis met het nieuwe stadspark en met elkaar tijdens een participatiemoment van OCMW Deinze. De

officiële opening volgt eind augustus.





De omwonenden van het nieuwe Donzapark werden gisteren door het OCMW uitgenodigd op een participatiemoment die plaatsvond op de site. Ze maakten er onder andere kennis met het aanbod van Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen, maar ze maakten er vooral kennis met hun nieuwe buren en hun gemeenschappelijke tuin.





"Ik vind het zeer mooi", zegt Viviane Nachtergaele (77), die op het gelijkvloers uitkijkt over het park. "Ik woon nu twee weken in een flat van De Volkshaard en ik kom hier geregeld wandelen. Mocht mijn man, die zes jaar geleden overleden is, nog leven, hij was maar al te graag naar hier verhuisd. Ik woon hier nu alleen, maar ik heb veel kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. In het park kom je ook mensen tegen waar je een babbeltje mee kan slaan."





"Ik woon hier graag", zegt Godelieve Cardon (76), die wat verderop woont. "Het uitzicht achter de woonblok is wat verwilderd, maar het zicht op het park aan mijn voordeur is zeer netjes. Het is alsof ik tussen de Ardennen en de zee woon."





Gebasseerd op Amazone-delta

De ontwerper van het stadspark inspireerde zich op luchtfoto's van de Amazone-delta in Brazilië. "Het Donzapark is een publiek park, dus iedereen is er welkom, mits respect voor de rust van de bewoners", zegt OCMW-secretaris Marc Van Praet. "Er wonen vooral senioren, dus het is niet de bedoeling dat het een skatepark of kindertuin wordt. Er werden verschillende boomsoorten geplant en er komen nog waterplanten in de vijvers. Later deze zomer wordt er ook een kunstwerk van Honoré d'O geïntegreerd en dit wordt eind augustus samen met het park officieel geopend. Het zal zeker een jaar duren vooraleer alles volledig in bloei staat."





Het stadspark ligt middenin een nieuwe woonzone met het nieuwe OCMW-rusthuis, zaal De Rekkelinge en dertig sociale assistentieflats van Volkshaard aan de ene kant en 51 sociale flats van Volkshaard en 58 koopwoningen van Durabrik aan de andere kant. Het OCMW plant ook nog de bouw van 24 sociale assistentieflats aan de overkant van de toegangsweg tot het park. "De gunning werd dinsdagavond goedgekeurd op de OCMW-raad", zegt OCMW-voorzitster Conny De Spiegelaere. "Er werd een aannemer aangesteld en na goedkeuring van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen willen we graag eind 2018 beginnen bouwen. In totaal spreken we van zo'n 250 nieuwe woningen, noem het gerust het achttiende dorp van de toekomstige fusiestad Deinze."