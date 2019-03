Groen licht voor omkering rijrichting Tolpoortstraat Anthony Statius

08u36 0 Deinze De gemeenteraad van Deinze heeft de omkering van de rijrichting in de Tolpoortstraat donderdagavond goedgekeurd. Alleen oppositiepartij N-VA stemde tegen.

“Zes jaar geleden zouden we deze ingreep hebben goedgekeurd, maar nu is dit geen goed idee”, zegt N-VAraadslid Matthias Neirynck. “Een van de belangrijkste argumenten is dat er aan de grootste randvoorwaarde nog niet is voldaan, namelijk dat het brugje naar de Brielpoortparking er nog niet ligt. Er bestaat een gouden regel en die luidt: no parking no business. We vrezen ook dat de Tolpoortstraat een sluipweg zal worden voor het verkeer komende vanuit de richting Tielt om zo de Martinusrotonde te ontwijken. Een ander argument is de sluiting van de Molens van Deinze in juni. Waarom kon men met de omkering van de rijrichting niet wachten? Er wordt geëvalueerd na zes maanden, maar wij vragen ons af op basis van welke criteria dit zal gebeuren.”

“Deze ingreep zal een onmiddellijk positief effect hebben op de verkeersdoorstroming”, zegt mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V). “Onze evaluatie zal gebaseerd zijn op twee grote criteria, namelijk de doorstroming van het verkeer en de omzetcijfers van de handelaars in de Tolpoortstraat. De definitieve evaluatie komt er na zes maanden maar er wordt ook tussentijds geëvalueerd.” De rijrichting draait op zaterdag 6 april.