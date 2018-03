Groen licht voor mobiliteitsplan 10 maart 2018

Het mobiliteitsplan van de stad Deinze is unaniem goedgekeurd door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC). "Op donderdag 29 maart wordt het plan een eerste keer voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor een definitieve goedkeuring is het wachten op juni", zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V).





Behalve enkele ingrijpende aanpassingen, zoals eenrichtingsverkeer in de Guido Gezellelaan en een knip aan het stationsviaduct, wordt ook een compleet fietsnetwerk uitgetekend. Onder de Volhardingslaan komt een fietstunnel en onder de Martinusrotonde komt een tunnel voor verkeer dat van de Tweebruggenlaan richting Gaversesteenweg moet. De N43 en N35 worden verbonden met een doorsteek door Driespoort. "De goedkeuring is een belangrijke stap", zegt Bart Van Thuyne (CD&V). "Daarna moet het nog goedgekeurd worden door de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC), de Vlaamse kwaliteitsadviseur en daarna kunnen we het plan definitief ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad van Deinze. Daarna zullen we de inwoners warm maken voor de grote ingrepen zoals de geplande tunnels." (ASD)