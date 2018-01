Groen en GroenRood fuseren 02u36 0

Groen Nevele en GroenRood Deinze vinden elkaar zoals verwacht en gaan in de fusiegemeente Deinze een partij vormen. Groen heeft op dit moment geen zitje in de gemeenteraad van Nevele, maar profileert zich wel al geruime tijd op typische 'groene' thema's als fietspaden. In het verleden maakten ecologisten samen met sp.a wel deel uit van de formatie Sprong. In Deinze is GroenRood in 2006 opgericht door ex-sp.a'ers en leden van het toenmalige Groen!. De partij heeft er drie zetels in de gemeenteraad. (GRG)