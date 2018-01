Greta Steen schenkt Kinderkankerfonds 2.525 euro 25 januari 2018

02u45 0 Deinze Greta Steen uit Astene heeft 2.525 euro geschonken aan de vzw Kinderkanderfonds van UZ Gent. Dat bedrag haalde ze op door schilderijen te verkopen.

De actie van amateurkunstenares Greta Steen uit de Pennemanstraat, de vrouw die zeven jaar geleden haar dochter Daisy verloor aan een aangeboren hartafwijking, heeft 2.525 euro opgebracht voor het Kinderkankerfonds.





"Op 4 december 2017 was het exact zeven jaar geleden dat Daisy overleed", zegt Greta. "Ik heb van 4 december 2016 tot 4 december vorig jaar schilderijen gemaakt voor het goede doel. Ik heb ongeveer veertig schilderijen verkocht via familie, via vrienden, via Facebook, in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze waar ik werk en ook op een vernissage in Izegem. De opbrengst gaat naar vzw Kinderkankerfonds van UZ Gent. Waarom deze vzw? Ik vind een kind verliezen het ergste wat een mens kan overkomen, of het nu door kanker is of iets anders. Dat maakt niet uit. Ik wil de mensen die een schilderij gekocht hebben bedanken voor hun steun, want zonder hen was dit niet mogelijk geweest." (ASD)