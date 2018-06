Green Army ontvangt alle kleuren KFC SPARTA PETEGEM HOUDT NATIONAAL SUPPORTERSFEEST ANTHONY STATIUS

05 juni 2018

02u49 0 Deinze Green Army ontvangt zaterdag alle supportersclubs - van eerste klasse tot derde amateur - op Den Dries. De supportersclub van KFC Sparta Petegem organiseert dit Belgian Supporters-feest voor haar 90-jarig bestaan. "We verwachten zo'n 150 supporters", zegt Mario Vermeiren.

KFC Sparta Petegem zag het daglicht op 2 februari 1928. Om het negentigjarig bestaan van de voetbalclub te vieren, organiseert Green Army, sinds jaar en dag de trouwe supporters van de club, voor het eerst het jaarlijkse feest van de Belgian Supporters, de overkoepelende supportersfederatie. Op zaterdag 9 juni wordt Deinze overspoeld door clubkleuren uit alle uithoeken van het land.





Bescheiden club

"We zijn fier dat we als zeer bescheiden supportersclub uit tweede amateurklasse dit feest mogen organiseren", zegt erevoorzitter Mario Vermeiren, die samen met voorzitter Jürgen 'Choco' Eggerick, Franky Van Parijs, Bart Wullaert, Bart Rogge en Johan Lavent het bestuur van het groene leger vormt.





"Als supportersclub zijn we een buitenbeentje aangezien wij nauw samenwerken met het hoofdbestuur van Sparta Petegem. We leveren een grote financiële bijdrage door de organisatie van allerlei activiteiten zoals koekenverkoop, een minivoetbaltornooi met eetfestijn en een sinterklaasfeest voor alle spelers", zegt Mario Vermeiren.





"We zijn dan ook vereerd dat we op zaterdag het Belgian Supporters-feest mogen organiseren. We hebben gezorgd voor een goedgevuld programma. Tussen 10 en 12 uur ontvangen we alle delegaties in onze kantine voor koffie en belegde broodjes. Daarna staan bezoekjes aan onder andere Graanstokerij Filliers, brouwerij Canarus, de Brielmeersen, kasteel Ooidonk en mudel op het programma en er zijn ook boottochten op de Leie gepland. Om 17.30 uur worden we door het stadsbestuur ontvangen in dienstencentrum Leiespiegel en 's avonds komen we allemaal samen in zaal De Rekkelinge voor een feestmaal met afterparty."





"Onze negentigste verjaardag willen we samen vieren met alle supporters, over alle kleuren heen", zegt Sparta Petegem-voorzitter Patrick Walgraeve. "Voetbal is emotie en die wordt uitgedragen door de supporters. Zonder hen is er geen voetbal. Dit initiatief is een mooi voorbeeld van hoe we de beleving rond de sport op een positieve manier kunnen aanpakken."





Meer info via mario.vermeirenkynet.be of 0476/55.17.53.