Green Army met partybus naar Sint-Eloois-Winkel Anthony Statius

14 januari 2019

14u17 0

Supportersclub Green Army legt op zondag 20 januari een partybus in naar de wedstrijd tegen K.Sint-Eloois-Winkel Sport.

De wedstrijd begint om 14.30 uur en de partybus vertrekt om 11 uur aan café New Derby langs de Gaversesteenweg in Petegem. Inschrijven kan bij Choco via 0470/52.68.74 of bij Bart via 0495/28.69.27. De feestbus rijdt enkel uit als er voldoende inschrijvingen zijn. Leden van de Green Army betalen 10 euro en niet- leden betalen 15 euro en de drank op de bus is gratis. De supporters komen na de wedstrijd aan bij café Donky’s aan het station van Deinze.