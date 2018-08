Gravin tovert torenkamer om tot vergaderzaal EIGENAARS WILLEN KASTEEL OOIDONK NOG TOEGANKELIJKER MAKEN VOOR PUBLIEK ANTHONY STATIUS

22 augustus 2018

02u24 0 Deinze Wie eens wil vergaderen in een exclusief kader kan vanaf nu terecht in het kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne. Gravin Coralie t'Kint de Roodenbeke liet een zaal in een van de twee achterste torens volledig ombouwen tot een moderne, maar authentieke vergaderzaal.

Graaf Henry t'Kint de Roodenbeke en zijn vrouw Coralie zetten de poort van hun kasteel Ooidonk nog wat meer open voor het publiek. Het domein rond het kasteel is naast vaste waarden zoals de Schotse Dagen en de Sint-Hubertusviering sinds enkele jaren ook het decor voor de fantasiebeurs Elftopia en het muziekfestival Beauville. Het kasteel zelf bezoeken met een gids kan ook al zeer lang en heel uitzonderlijk kunnen verenigingen voor speciale gelegenheden één van de kamers tijdelijk bezetten, maar vanaf nu is dus één van de vertrekken ook zeven op zeven af te huren.





De volledige tweede verdieping van de toren rechts achteraan het binnenplein werd onder impuls van gravin Coralie helemaal opgeknapt. De vrouw des huizes is met deze makeover alvast niet aan haar proefstuk toe, want vorig jaar nam ze samen met interieurinrichter Gerald Watelet heel wat vertrekken in het hoofdgebouw ook al onder handen.





Voor iedereen toegankelijk

"De torenkamer werd ingericht als vergaderruimte", zegt de gravin. "Er staat een lange tafel, er is een knusse zithoek, een bar en voorzieningen zoals wifi en een televisiescherm. De ramen rondom de ruimte geven een mooie kijk op de tuin en de rest van het kasteel. In principe is de kamer voor iedereen toegankelijk. Overnachten is niet mogelijk, maar een lunch kan wel op locatie. Hiervoor werken we exclusief samen met Rudi Siersack van Het Koetshuis. Wie 's avonds een diner wenst, kan ook in Het Koetshuis terecht. De zaal is te huur voor een halve dag, een volledige of meerdere dagen. De prijzen zijn navenant het exclusieve kader, maar het is het zeker waard."





Kasteel Ooidonk leren kennen

"De twee torens achteraan het kasteel dateren uit de renaissance en ze zijn van alle gebouwen het meest in originele staat bewaard gebleven", zegt graaf Henry. "Vroeger werd het gelijkvloers van deze toren gebruikt als opslagruimte voor de koetsen en de bovenste vertrekken werden bewoond door het personeel. Voorlopig wonen wij met ons gezin op de verdieping onder de vergaderzaal. Waarom deze ruimte openstellen voor het publiek? Enerzijds is het een kwestie van inkomsten: een kasteel van deze omvang onderhouden kost nu eenmaal veel geld. Maar wat voor ons nog belangrijker is, is dat nog meer mensen kasteel Ooidonk leren kennen."





"Het wordt terecht de parel van de Leiestreek genoemd en eigenlijk zouden toeristen die Gent en Brugge bezoeken ook een tussenstop moeten maken in Deinze", besluit gravin Coralie.





Meer info en reservaties: info@ooidonk.be.