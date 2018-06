Graven Egmont en Horn herdacht met fietstocht 06 juni 2018

02u52 0 Deinze Heemkundige Kring Het Land van Nevele heeft de graven Egmont en Horn gisteren herdacht met een fietstocht van 25 kilometer. Bij de start werden de doodsklokken geluid in alle deelgemeenten van Deinze, Nevele, Deurle en Lotenhulle.

Gisteren was het exact 450 jaar geleden dat de graven Egmont en Horn werden onthoofd op de Grote Markt van Brussel. Deze terechtstelling gebeurde op Sinksenzondag 1568 op bevel van de Spaanse koning Filips II en de hertog van Alva.





"Graaf van Horn heeft banden met onze streek", zegt André Bollaert van de Heemkundige Kring. "Hij werd als Filips van Montmorency geboren op het kasteel Ooidonk en was als oudste zoon door geboorte heer van Nevele. Toen hij zes jaar was overleed zijn vader en hertrouwde zijn moeder met de graaf van Horn. Vermits dit tweede huwelijk kinderloos bleef werd Filips via het testament van zijn stiefvader Graaf van Horn.





De executie van beide edelen vormde de aanleiding tot de splitsing van de Zuidelijke- en Noordelijke Nederlanden. We willen de terechtstelling herdenken met een fietstocht door het historische Land van Nevele." (ASD)





