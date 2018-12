Gratis winkeltas voor wie winkelt in Deinze Anthony Statius

12 december 2018

07u35 0

Deinze Winkelstad schenkt een gratis winkeltas aan wie tijdens de eindejaarsperiode komt winkelen in Deinze. De actie loopt van zaterdag 15 december tot het einde van het jaar.

“Deinze heeft heel wat te bieden tijdens de eindejaarsperiode: gezellige kerstsfeer, meer dan 400 handelaars en heel wat eet- en drinkgelegenheden om gezellig na te praten”, zegt centrummanager Chris Verghote. “Om de consumenten nog meer te overtuigen om hun geschenken in Deinze aan te kopen beloont Deinze Winkelstad, in samenwerking met de deelnemende handelaars, de consument met een unieke shopper tas. De campagneboodschap is eenvoudig: shop, drink of eet bij één van de deelnemende handelaars en krijg gratis de tas. Deze tas is van een hoge kwaliteit zodat de consument deze gedurende een lange periode zal gebruiken. Het wordt een begeerd cadeau voor de vele klanten.”

De tas is te vinden bij vijftig handelaars in Deinze. De actie loopt van 15 december tot eind december 2018 of tot wanneer de tassen op zijn. Meer info via www.facebook.com/deinzewinkelstad of www.beleefdeinze.be.