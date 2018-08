Gratis skate- en muziekfestival aan Brieljant 17 augustus 2018

02u25 0 Deinze De jeugddienst en JC Brieljant houden morgen de eerste editie van Brielfest, een gratis skate- en muziekfestival op skatepark Briel. "Er zijn workshops skaten voor beginners en gevorderden en muziek van dj's en live bands", zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V).

"Om iedereen eens te laten proeven van het skaten of om mensen hun skateskills te laten aanscherpen, worden er twee verschillende skateworkshops georganiseerd", zegt jeugdschepen Rutger De Reu. " Zo is er om 9.30 uur 'skaten voor beginners' voor deelnemers vanaf 8 jaar, gevolgd door 'skaten voor gevorderden' om 11.30 uur. Deelnemen kost 10 euro en hierbij zijn materialen, skateboard, helm, pols-, knie- en elleboogbescherming inbegrepen. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via www.deinze.be/webshop of via jeugddienst@deinze.be."





"Om 13.30 uur begint de skatecontest. Deelnemen is gratis en voor elke deelnemer is er een leuke verrassing. Tijdens de wedstrijd staat dj Mr Leenknecht, winnaar van 'best online music show, Eclectic' in voor de muziek en vanaf 20 uur zijn er optredens van Oproer, winnaar van Tomorrowband muziekconcours, RHEA, finalist van de Nieuwe Lichting 2016 en SONS, winnaar van de Nieuwe Lichting 2018. De avond sluiten we af in JC Brieljant met een afterparty met dj's Rutgartt en Lance Vance. Doorheen het volledige festival kan je terecht in de zomerbar van JC Brieljant."





Voor meer informatie kan je terecht op 09/381.86.61 of bij jeugddienst@deinze.be. (ASD)