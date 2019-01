Gratis shuttlebus voert feestvierders naar nieuwjaarsreceptie Anthony Statius

04 januari 2019

12u08 0 Deinze Alle Deinzenaren en Nevelaars worden op zondag 6 januari uitgenodigd voor de eerste fusie-nieuwjaarsreceptie. Deze vindt tussen 11 en 13 uur uur plaats op de Markt en in de zijstraten van Nevele en hiervoor wordt een gratis shuttlebus ingelegd tussen dienstencentrum Leiespiegel en Vaart Links.

De fusiestad Deinze trakteert haar inwoners op zondag 6 januari op een hapje en een drankje. Iedere bezoeker ontvangt bij aankomst twee consumptiebonnen die omgeruild kunnen worden bij een stand naar keuze. Een bon is goed voor een drankje of een hapje. De stands met de streekproducten uit Deinze en Nevele zullen op de Markt van Nevele en in de zijstraten van de Markt opgesteld staan. Deze nieuwjaarsreceptie zal afwisselend het ene jaar in Nevele en het volgende jaar in Deinze plaatsvinden.

Er wordt een gratis shuttlebus voorzien tussen 10.30 uur en 14 uur. Om de veiligheid te kunnen garanderen worden enkele verkeersmaatregelen genomen. Er geldt een verkeersvrije zone van 7 tot 17 uur in de Camille Van Der Cruyssenstraat vanaf het kruispunt met de Gezusters Lovelingstraat richting Markt, Markt Nevele, Kortemunt, Cyriel Buyssestraat vanaf de parking van de Carrefour richting Markt. De parking Carrefour blijft bereikbaar komende van de Gasthuisstraat. Op het volledige traject geldt een stilstaan- en parkeerverbod van 7 tot 17 uur. Op de Markt geldt vanaf huisnummer 5 tot en met 11 een parkeer- en stilstandverbod vanaf vrijdag 4 januari.