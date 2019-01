Gratis proeflessen tai chi in De Ceder Anthony Statius

03 januari 2019

De Zachte Kracht uit Oostrozebeke organiseert binnenkort gratis proeflessen tai chi in De Ceder in Deinze. Tai chi is oorspronkelijk een oude Chinese interne krijgskunst. Wat vooral opvalt als je iemand tai chi ziet beoefenen is de vloeiende, heel zachte manier van bewegen.

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend komen kijken, mee oefenen en informatie vragen. Iedereen is welkom. De gratis lessen in Deinze vinden plaats op dinsdag 15 en dinsdag 22 januari van 19.30 tot 20.30 uur in De Ceder in Parijsestraat 34. Geïnteresseerden kunnen vooraf inschrijven door een mail te sturen naar info@taichi.be met vermelding van de naam en het aantal personen Ter plaatse aanmelden kan ook. Meer info via www.taichi.be.