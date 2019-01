Grammenaar Piet Vande Casteele en Lode De Roover behalen achtste plaats op Bocuse d’Or “Enorm teleurgesteld maar een prachtige ervaring rijker” Anthony Statius

30 januari 2019

20u57 0 Deinze Geen podiumplaats, maar wel een onvergetelijke ervaring voor Piet Vande Casteele, de 21-jarige souschef uit Grammene die deelnam aan de Bocuse d’Or in Lyon. Team Belgium, dat naast Piet bestaat uit chef-kok Lode De Roover en coach Jo Nelissen, behaalde de achtste plaats op het WK van de gastronomie. “Ik ben enorm teleurgesteld, maar het was een immens mooie ervaring”, zegt Piet.

Vierentwintig landen namen dinsdag en woensdag deel aan de prestigieuze wereldfinale van Bocuse d’Or, de wedstrijd die in 1987 in het leven werd geroepen door de vorig jaar overleden Franse chef-kok Paul Bocuse. Sinds de oprichting won België zes medailles, maar de laatste dateert al van 1999 toen Ferdy Debecker brons pakte. Zoals verwacht gingen de Scandinaviërs met alle podiumplaatsen lopen. Denemarken behaalde goud, Zweden zilver en Noorwegen brons en België haalde een mooie achtste plaats. “De Scandinavische landen zijn absoluut top”, zegt Lode De Roover. “Wij zijn aan het vechten om die in te halen. De afgelopen twee jaar hebben we absoluut sprongen gemaakt. Laat ons zeggen dat ze onze hete adem in hun nek hebben gevoeld. Qua werkwijze, technieken, voorbereiding en uitwerken van de gerechten kijken we naar hen en komen we heel dicht in hun buurt.”

Twee jaar heeft de Belgische ploeg voor de wedstrijd getraind, de laatste maanden deed ze dat fulltime aan tachtig à negentig uur per week. Maar het harde werk werpt zijn vruchten af. Het team was heel tevreden met de chartreuses (groentetaarten) en de kalfskroon die het in 5 uur en 35 minuten in opperste concentratie bereid heeft voor de jury. “Alles is fantastisch verlopen”, zegt Piet. “Sommige zaken waren tijdens de voorbereidingen nooit zo goed gelukt als op de wedstrijd zelf. Ik ben enorm teleurgesteld; we hebben hier zo lang naartoe gewerkt en we hebben er veel energie in gestoken, dan wil je niet met een achtste plaats thuiskomen. Over de winnaars kan ik niet oordelen, want wij mogen zelf niet proeven, maar het Scandinavisch blok staat altijd sterk, dat was verwacht. Maar het was een prachtige ervaring. Zo'n 150 familieleden, vrienden en supporters zijn meegereisd en ik wil hen allemaal bedanken voor hun steun.”

En nu, het grote zwarte gat? “De komende dagen ga ik het even rustig aan doen, want ik heb mijn vrienden en familie de laatste weken niet veel gezien. Ik ga even aan de slag bij traiteurzaak B-Taste in Horebeke en intussen ga ik mijn eigen foodtruck lanceren. De foodtruck zal Cecile heten, een eerbetoon aan mijn oma die onlangs overleden is, en je zal er een grote variatie aan food and drinks vinden. Na de zomervakantie wil ik ergens vast in een restaurant aan de slag”, aldus Piet.