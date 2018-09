Gottem heeft dorpsweide en leerlingen mogen ze als speelplaats gebruiken Anthony Statius

03 september 2018

16u03 0 Deinze De inwoners van Gottem hebben hun eigen dorpsweide en evenementenplein. Het Camiel De Waegenaere-plein werd tijdens de kermis ingehuldigd en de leerlingen van het dorpsschooltje van Gottem mochten op de eerste schooldag al eens een partijtje voetballen op de groene dorpsweide.

De stad Deinze heeft in hartje Gottem een evenementenplein met daarachter een dorpsweide aangelegd. Het plein werd genoemd naar de kunstenaar Camiel De Waegenaere.

“Het plein kan dienen als parking van de ouders die hun kindjes afzetten aan de school”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V). “Zo hoeven de ouders niet meer in de Ardense Jagersstraat te rijden en zo is er minder hinder voor de leerlingen die met de fiets naar school komen. Het kan ook occasioneel als evenementenplein gebruikt worden. De achterliggende, groene zone is ook voor iedereen toegankelijk. Volgend jaar komen er nog zitbankjes en speeltuigen op deze dorpsweide. Kinderen moeten overal kunnen spelen en dit concept wil ik dan ook graag doortrekken naar alle deelgemeenten van Deinze en Nevele.”

Vandaag gingen de jongens en meisjes van het schooltje van Gottem al eens voetballen op de weide. Voor de school is de extra, groene speelplaats een perfect getimede uitbreiding. “Wij zitten midden in verbouwingswerken, waardoor wij tijdelijk maar de helft van onze speelplaats kunnen gebruiken”, zegt Inneke De Regge, directrice van de drie WONRAGO-scholen. “Tijdens de lange speeltijden mogen onze leerlingen buiten ravotten op de nieuwe dorpsweide. We kunnen deze ruimte ook gebruiken als open klas met natuurelementen.”

In Gottem maakt het oude schoolgebouw plaats voor een nieuwbouw, bestaande uit twee kleuterklassen met daarboven telkens een tussenverdieping en daarbovenop nog eens twee klaslokalen voor de lagere school. Daarnaast komt er ook een nieuw sanitair blok. De oorspronkelijke refter wordt omgevormd tot klaslokalen voor de peuters en de eerste kleuterklas, die nu in Grammene zitten. Het wijkschooltje van Grammene verhuist volgend jaar naar Gottem.