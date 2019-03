Goede stage, maar voorlopig nog geen wedstrijden voor Jamey Dehens Wouter Spillebeen en Hans Fruyt

11 maart 2019

17u54 0 Deinze Jamey Dehens (17), de wielrenner uit Deinze die in juli 2017 in een coma belandde na een zware smak tijdens een wedstrijd, staat te springen om weer te koersen. In de krokusvakantie volgde hij een stage van drie dagen en hij zou bij de junioren kunnen beginnen, maar zijn ouders willen vooral voorzichtig zijn.

Jamey was nog een nieuweling toen hij op 15 juli tijdens een wedstrijd in het West-Vlaamse Dentergem ineens tegen het asfalt ging. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht waar de dokters vaststelden dat hij op drie plaatsen een hersenbloeding had. Jamey belandde in een kunstmatige coma en zijn leven hing aan een zijden draadje. Maar Als bij wonder verliep het herstel sneller dan gedacht.

Vorig jaar kroop Jamey voorzichtig terug op de fiets en het afgelopen jaar rijdt hij regelmatig mee met een lokale ploeg. “Hij is elke dag bezig over koersen en veldrijden”, weet vader Ronny. “In de krokusvakantie heeft hij drie dagen lang een stage gedaan. Op de derde dag had hij last van het slechte weer, maar de stage ging verder erg goed.”

Jamey zou terug kunnen koersen, al moet hij dan bij de junioren starten. “Dat zou Jamey heel graag willen, maar we houden de boot nog wat af”, zegt Ronny. “We zouden liever hebben dat hij niet meer koerst. Stel dat hij weer iets meemaakt en een bloeding krijgt op de verkeerde plaats, dan kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Nee, wij staan er echt niet voor te springen. Maar Jamey kan niet wachten. Zelfs in deze weersomstandigheden gaat hij enthousiast fietsen, dan pakt hij zich in als een yeti.”

Of Jamey binnenkort weer aan wedstrijden zal meedoen, is dus nog maar de vraag. “We hebben nog niet beslist”, aldus Ronny.