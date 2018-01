Gipsy jazz in bibliotheekkelder 02u39 0

De Jazzy Sunday-reeks gaat op zondag 14 januari verder met Les Bandits de Belleville. Vanaf 17 uur speelt het vijfkoppig gezelschap enkele jazz standards in het gipsy en manouche genre. De bibliotheekkelder wordt omgebouwd tot gezellige jazzkroeg en de toegang is gratis.





VtbKultuur Deinze gaat op zondag 14 januari verder met de tweede Jazzy Sunday van dit seizoen. Deze keer is het de beurt aan Les Bandits de Belleville.





"Dit gepassioneerd kwintet speelt





gipsy muziek in al zijn vormen", zegt organisator Joren Blancquaert. "Pompende tempi, zwoele melodieën, swingende tokkellijnen, sexy grooves, virtuoze solo's en vooral veel sfeer is waar je je aan kan verwachten." De deuren openen om 16 uur, het concert begint om 17 uur. (ASD)