Ginette (63) wijst renners weg vanop motor EX-CAFÉBAZIN VINDT TWEEDE LEVEN ALS VASTE SEINGEVER IN KOERS ANTHONY STATIUS

15 maart 2018

02u51 0 Deinze Danilith Nokere Koerse met start op de Markt in Deinze: voor honderden wielerfans een hoogdag, voor Ginette Van Vijnckt een dag vol adreline. De 63-jarige ex-cafébazin van 't Bachtenaerke mocht de renners begeleiden als seingever achterop de motor.

Deinze en Danilith Nokere Koerse is een geslaagd huwelijk. De 73ste editie lokte weer een massa volk naar de Markt in Deinze, waar de start al voor de vierde keer plaatsvond. Maar sommige fans mengen zich niet in het feestgedruis. Zo zijn er de seingevers die aan dienstencentrum Leiespiegel geduldig wachten op het startschot. Een van hen is Ginette Van Vijnckt, de ex-cafébazin van 't Bachtenaerke, dat in 2017 na 32 jaar de deuren sloot. Maar tijd om het rustiger aan te doen heeft Ginette niet. Tijdens het wielerseizoen springt Ginette iedere week achterop de motor van goede vriend Hendrik Janssens als vaste seingever.





"Hendrik kwam geregeld naar 't Bachtenaerke en elf jaar geleden vroeg hij of ik eens wou meerijden met de koers", vertelt Ginette.





25 ritten per jaar

"Als 14-jarige had ik wel eens op een scooter gezeten, maar een motor was nieuw voor mij. Maar na een testritje bleek mij dat wel te liggen, want ik geef goed mee in de bochten. In 2007 heb ik mijn eerste wedstrijd meegereden. Dat was Gent-Wevelgem, die toen ook al in Deinze startte. Ik rijd gemiddeld zo'n 25 wedstrijden per jaar."





"Mijn taak is kijken of er obstakels op de weg liggen en aan rotondes of andere hindernissen afstappen en met de gele vlag zwaaien. Ik heb ook altijd mijn fluitje bij de hand om de renners te waarschuwen. Mijn favoriete koers en tevens de grootste die ik al meegereden heb als seingever, is de Ronde van Vlaanderen. Van start tot finish staan de toeschouwers aan beide kanten van het parcours in dikke rijen te supporteren en dat is ook voor ons plezant. Daarvoor doe ik het, om bij het volk te zijn, het liefst vanop de motor. Zelf rijden doe ik nie. Ik zit liever veilig achterop. Of dat niet lastig is? De rit duurt gemiddeld 4 tot 5 uur, maar als seingever mag je geregeld afstappen. Als je de tijdbordjes bijhoudt, moet je blijven zitten, dan voel ik dat aan mijn knieën. Ik ben ook niet van de jongste meer", lacht Ginette.





"Mijn favoriete renner, dat is Deinzenaar Kenny Dehaes. Zijn schoonvader is Walter Planckaert en ik ben al jaren goed bevriend met de Planckaerts. Zij waren vroeger vaste klanten in 't Bachtenaerke."





Danilith Nokere Koerse is een vaste opwarmer geworden voor Gent-Wevelgem. Op zondag 25 maart wordt het startschot voor deze voorjaarsklassieker al voor de zestiende keer in Deinze gegeven. De contracten voor de start van beide wedstrijden in Deinze lopen nog tot en met volgend jaar.