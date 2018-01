Gina Buydaert wint Unizoschilderij bij Borabeau 02u35 0 Foto Anthony Statius

Iedere ondernemer is een artiest in zijn of haar vak. Onder dit motto maakte een veertigtal Deinse ondernemers ter gelegenheid van de Dag van de ondernemer samen een schilderij tijdens een netwerkevent bij de nieuwe kunstgalerij/boekenwinkel Borabeau van Vincent Lobel en Mieke Van Doren in Astene. De Togolese kunstenaar Koumy, artist-in-residence bij Borabeau, werkte het schilderij af en op donderdag 14 december mocht Unizo Deinze het kunstwerk schenken aan Gina Buydaert van het jobcoachingbureau Upendi.





(ASD)