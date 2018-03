Gezocht: meters en peters voor speelpleinen 20 maart 2018

02u48 0 Deinze Jong CD&V is op zoek naar peters en meters voor de 32 speelpleinen die groot-Deinze rijk is. Met John Verstuyft werd in de Alfons Van Zandyckestraat in Meigem al een peter gevonden. "Deze vrijwilligers vormen het contactpunt tussen de stad en de wijken", zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V).

Gezocht: vrijwilligers die graag een oogje in het zeil willen houden op de speelpleinen van Deinze. Deze oproep naar meters en peters ontstond tijdens de Ideefiets-actie van Jong CD&V Deinze. "In 2016 reden we met de jongeren van CD&V van wijk naar wijk met onze Ideefiets", zegt voorzitster Stephanie Debeurme. "We ontdekten dat vele kinderen en ouders blij zijn met de speelpleintjes in de wijken. Het zijn mooie ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. De stad besteedt veel aandacht aan het onderhoud van deze speelpleinen, maar met deze peters en meters kan de stad nog veel korter op de bal te spelen." "Een meter of peter is een vrijwilliger die optreedt als contactpunt tussen stad en speelplein, maar het is ook een aanspreekpunt voor de buurt", zegt Rutger De Reu. "Ze kunnen de stad snel informeren als er speeltoestellen stuk zijn, als er nieuwe bij moeten komen en als er vraag is naar andere beplanting. Een meter of peter kan ook op eigen initiatief of in overleg met de jeugddienst activiteiten organiseren op het buurtspeelplein", aldus schepen De Reu.





Wie graag peter of meter wordt, kan contact opnemen met de jeugddienst of schepen Rutger De Reu via rutger.dereu@deinze.be (ASD)