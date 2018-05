Gezinsbond Deinze schenkt verse soep aan mantelzorgers 15 mei 2018

02u56 0 Deinze Voor de Internationale Dag van het Gezin zet de Deinse Gezinsbond de lokale mantelzorgers in de kijker. Een mooi voorbeeld is het onderwijzerskoppel Wim en Francine Cornelis. Hij lijdt al 27 jaar aan de ziekte van Parkinson, zij begeleidt hem met onvoorwaardelijke liefde. "Wat ik het meeste mis? Contact met andere mensen", zegt Francine.

Joost Vermeersch en Annemie Pollet van de Deinse Gezinsbond stonden gisterenavond op de stoep van Zonneschijn 10. In hun handen verse soep, een nieuwe actie waarmee ze mantelzorgers willen bedanken voor hun engagement. In het huis waar ze aanbellen, wonen Francine en Wim Cornelis, vroeger een bekend onderwijzerskoppel uit Deinze. Bij Wim staken 27 jaar geleden de eerste symptomen van Parkinson de kop op. De laatste jaren gaat het veel moeilijker, maar Francine steunt hem zo hard ze kan.





"Drie zware verdovingen bij dij- en heupoperaties de laatste twee jaar hebben hem geen goed gedaan. Mantelzorger ben ik pas 15 jaar geleden geworden. Wim zat aan het stuur en blokkeerde. Op mijn 50ste heb ik nog leren autorijden. De laatste jaren gaat Wim vijf keer per week naar het dagcentrum Sint-Vincentius op de Markt en in het weekend komt een van ons twee dochters helpen. 'Iedere ochtend en avond komt er een verpleegster. In mijn weinige vrije momenten onderhoud ik de tuin doe ik boodschappen of probeer ik externe afspraken af te ronden. Soms mis ik het om te reizen of sociale contacten. Mijn dagelijks leven verloopt volgens een vast stramien, maar zolang het kan, blijf ik voor Wim zorgen." (ASD)