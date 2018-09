Gezinsbond Astene organiseert verkiezingsdebat Redactie

03 september 2018

De Gezinsbond Astene organiseert op zondag 23 september een politiek debat naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen binnen de nieuwe fusiestad Deinze. Iedereen is welkom in zaal Ter Leie.

Ook in de Deinse deelgemeente Astene gaan de verkiezingen niet onopgemerkt voorbij. De Gezinsbond organiseert er een debat op zondag 23 september.

“Moderator Jan Leroy, stafmedewerker bij Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) zal aan drie kandidaten van elke partij om beurten vragen naar hun visie in verband met mobiliteit, ruimtelijke ordening, zorgverlening, woongelegenheid, cultuur en ontspanning en dat voornamelijk in deelgemeente Astene”, zegt Jean-Pierre De Vos. “Het debat vindt plaats in zaal Ter Leie, in de Nieuwstraat 24. De deuren gaan open om 10 uur, het debat gaat uiterlijk om 10.30 uur van start en het einde is voorzien rond 13 uur. De aanwezigen krijgen de kans om vragen te stellen aan de deelnemende kandidaten. Er is kinderopvang voorzien voor de jonge ouders en na het debat zijn er broodjes met worst te verkrijgen aan democratische prijzen.”