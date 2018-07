Gezin uit Petegem wint gouden kip 19 juli 2018

02u34 0 Deinze Geen Deinse Feesten zonder kippenworp. Het gezin van Matthew Geirnaert uit Petegem ging gisteren tijdens de 54ste kippenworp lopen met de gouden kip.

Matthew Geirnaert (32) en Joke Van den Broecke (31) uit Petegem zijn dit jaar de winnaars van de gouden kip van Deinze. Het koppel, dat elkaar leerde kennen op de werkvloer bij Aquafin, bracht gisteren de kinderen Lotte (3) en Leon (6 maanden) mee naar het Rheinbachplein om pluchen kippen te vangen. Ook op de Markt werden vanuit een van de appartementen tientallen beesten geworpen.





"We wonen vijf maanden in Petegem en het is de tweede keer dat we naar de kippenworp komen," zegt Matthew. "Leon is nog te jong om mee te doen maar samen met mama heeft hij toegekeken hoe Lotte en ik vier kippen konden vangen." Het gezin kreeg van het Deinse stadsbestuur een geschenkmand vol streekproducten, cadeaucheques ter waarde van 175 euro en uiteraard de gouden kip met daarbij verse kersen van Fruitbedrijf Cocquyt uit Meigem. (ASD)