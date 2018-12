Gezellige kerstdrink aan Ter Meire Anthony Statius

21 december 2018

De vzw Vijfbunders organiseert op vrijdag 21 december een kerstdrink op het speelplein aan Ter Meire in Deinze.

De vzw organiseerde in het kader van Halloween al een geslaagde griezeltocht en nu gaat men voor een kerstdrink voor het goede doel. “We serveren ook frietjes en reeds 180 personen hebben hun komst bevestigd”, zegt Cindy Galle van de vzw Vijfbunders. “De inschrijvingen werden al afgesloten, maar iedereen is welkom voor een of meerdere drankjes. Deze activiteit koppelen we aan de warmste week. We steunen hiermee het DVC Heilig Hart uit Bachte-Maria-Leerne.”

Iedereen is welkom vanaf 18 uur.