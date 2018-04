Geruchten over splitsing Open Deinze ontkracht 11 april 2018

Er doen geruchten de ronde dat de Nevelse liberalen zich zou afsplitsen van de stadslijst Open Deinze. In een mededeling laat Open Vld Nevele-voorzitter Axel Dobbelaere weten dat hier niets van aan is. Open Deinze-voorzitter Bart Vandekerckhove en lijsttrekker Norbert De Mey vallen uit de lucht.





Een opmerkelijke mededeling van de voorzitter van de Nevelse liberalen gisterenochtend. "Er doen geruchten de ronde dat wij zouden breken met Open Deinze en zouden opkomen als Open Vld+", zegt Axel Dobbelaere. "Vele liberalen zouden zich bekocht voelen door voorzitter Bart Vandekerckhove en lijsttrekker Norbert De Mey, die hun liberale waarden opzijzetten om de onafhankelijke kandidaten op de lijst tevreden te houden. Deze geruchten kloppen niet, we blijven bij Open Deinze we blijven voor 100 procent achter Norbert en Bart staan." De twee laatstgenoemden vielen gisteren compleet uit de lucht. "Wij werken rustig verder aan onze lijstvorming, wij betreuren deze wat ongelukkige communicatie." (ASD)