Gerarda is eerste eeuwelinge van nieuwe OCMW-rusthuis 10 april 2018

Gerarda Van De Vijver is de eerste eeuwelinge die haar verjaardag mocht vieren in het nieuwe OCMW-rusthuis langs de Karel Picquélaan. Samen met haar familie vierde ze op donderdag 29 maart haar honderdste verjaardag.





Gerarda werd geboren in Gavere en woonde even in Gent. In 1952 verhuisde ze met haar man Gentiel Beirnaert naar Astene, waar ze lange tijd een benzinestation langs de N43 openhielden. Sinds 2004 verblijft ze in het rusthuis. Ze heeft zeven zussen en een broer, maar geen kinderen. Haar geheim voor een lang leven: "Optimistisch blijven en veel werken."





(ASD)