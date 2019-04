Gerarda blaast 101 kaarsjes uit in OCMW-rusthuis Anthony Statius

01 april 2019

11u18 0 Deinze Gerarda Van De Vijver heeft op donderdag 29 maart haar 101ste verjaardag gevierd. Samen met haar familie genoot ze van een stukje taart in het OCMW-rusthuis in de Karel Picquélaan.

Gerarda werd geboren in Gavere en woonde even in Gent. In 1952 verhuisde ze met haar man Gentiel Beirnaert naar Astene, waar ze lange tijd een benzinestation langs de N43 runden. Gerarda heeft altijd als dienstmeid gewerkt en haar geheim voor een lang leven is optimistisch blijven en hard werken.

Sinds 2004 verblijft ze in het rusthuis. Ze heeft zeven zussen en een broer, maar geen kinderen. De kranige vrouw is een stille genieter. Ze kijkt nog regelmatig televisie en daarvoor heeft ze geen bril nodig. Op donderdag 29 maart kreeg ze bezoek van haar nichtjes en van de stad Deinze kreeg ze een geschenkmand. Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) had ook nog een brief van het Koninklijk Paleis mee.