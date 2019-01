Gentenaar (31) zwaargewond na ongeval op E17 richting Gent Jeffrey Dujardin en Anthony Statius

13 januari 2019

13u39 0 Deinze Op de E17 richting Gent is zaterdag vroeg in de ochtend een zwaar ongeval gebeurd op de oprit ter hoogte van Deinze. Het ongeval gebeurde rond 3.30 uur.

Een bestuurder van een lichte vrachtwagen, een 31-jarige man uit Gent, reed in op een vrachtwagen aan de oprit. De Gentenaar zat gekneld in zijn voertuig en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. “Hij heeft geluk dat hij er levend uit kwam”, zegt de Federale Politie. Door het ongeval was er lange tijd maar één rijstrook open op de E17. De rijbaan moest vrijgemaakt worden van oliesporen en brokstukken. Rond 7.30 uur was alle hinder achter de rug.